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Сегодня, 00:13

Определились все полуфиналисты Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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На чемпионате Европы-2024 определились все полуфиналисты турнира.

В первом матче 1/2 финала турнира сыграют сборные Испании и Франции. Матч пройдет в Мюнхене 9 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

В это же время 10 июля в другом полуфинале встретятся Нидерланды и Англия. Игра состоится в Дортмунде.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии — на Евро-2020 (турнир проходил в 2021 году) итальянцы в финале победили Англию (1:1, пенальти 3:2). На текущем Евро Италия уступила Швейцарии (0:2) в 1/8 финала турнира.

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Франции по футболу
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