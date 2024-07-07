Определились все полуфиналисты Евро-2024

На чемпионате Европы-2024 определились все полуфиналисты турнира.

В первом матче 1/2 финала турнира сыграют сборные Испании и Франции. Матч пройдет в Мюнхене 9 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

В это же время 10 июля в другом полуфинале встретятся Нидерланды и Англия. Игра состоится в Дортмунде.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии — на Евро-2020 (турнир проходил в 2021 году) итальянцы в финале победили Англию (1:1, пенальти 3:2). На текущем Евро Италия уступила Швейцарии (0:2) в 1/8 финала турнира.