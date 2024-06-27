Определились все участники плей-офф Евро-2024

Стали известны все участники плей-офф чемпионата Европы-2024 в Германии.

Хозяйка турнира сыграет с Данией, Испания встретится с Грузией, Франция — с Бельгией, Италия — со Швейцарией, Англия — со Словакией. Соперником Португалии стала Словения, Румыния сыграет с Нидерландами, а Австрия — с Турцией.

Все пары 1/8 финала Евро-2024

Испания (1В) — Грузия (3F)

Германия (1А) — Дания (2С)

Португалия (1F) — Словения (3C)

Франция (2D) — Бельгия (2Е)

Румыния (1Е) — Нидерланды (3D)

Австрия (1D) — Турция (2F)

Англия (1C) — Словакия (3Е)

Швейцария (2А) — Италия (2В)

Первые матчи 1/8 финала Евро-2024 пройдут 29 июня. Италия в Берлине сыграет против Швейцарии (19.00 мск), а Германия в Дортмунде встретится с Данией (22.00 мск).