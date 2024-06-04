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Сегодня, 12:15

Opta назвала сборную Англии фаворитом чемпионата Европы-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Статистическая служба Opta назвала фаворита чемпионата Европы-2024 в Германии.

По данным исследования, главным претендентом на победу является сборная Англии — 19,9 процента. На втором месте находится Франция (19,1), на третьем — Германия (12,4). Сборная Испании (9,6) находится на четвертом месте.

Самый маленький шанс на победу в Евро-2024, по данным Opta, имеет сборная Грузии — 0,1.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля. Сборная Англии сыграет в группе C с командами Словении, Дании и Сербии. Франция в группе D встретится с Австрией, Нидерландами и Польшей. Сборная Германии в группе А проведет матчи с Венгрией, Шотландией и Швейцарией.

Источник: Opta
Сборная Англии по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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