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Сегодня, 13:43

Тчуамени: «Мбаппе был великолепен от начала и до конца матча с Нидерландами»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени прокомментировал победу команды в отборочном матче к Евро-2024 против Нидерландов (4:0).

«Мбаппе был великолепен от начала и до конца. Он заставлял играть своих товарищей по команде, забивал голы, защищался, помогал нам, как всегда. Его слова перед матчем? Ах, я не могу сказать все. Но он попросил, чтобы у всех было одинаковое состояние духа, победный настрой. Сборная Нидерландов, неважно, в каком она состоянии, — это шестая сборная мира, поэтому мы должны были сделать свою работу хорошо», — приводит слова Тчуамени RMC Sport.

В следующем матче отборочного турнира к Евро-2024 Франция на выезде сыграет с Ирландией 27 марта. Нидерланды дома проведут матч против Гибралтара также 27 марта.

Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Франции по футболу
Орельен Тчуамени
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