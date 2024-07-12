Сегодня, 13:00
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» раскритиковал игру сборной Франции и ее лидера Килиана Мбаппе в полуфинале Евро-2024.
— Что в 1/2 финала Евро особенно удивило?
— «Безобидная» игра сборной Франции. Кроме гола Коло Муани в самом начале матча, больше ничего не смогла создать. Даже не видно было, за счет чего собирается выигрывать. Ни куража, ни идей.
— Главное разочарование?
— Мбаппе. Вся страна на него надеялась, а он... Вспомните, что я говорил пару дней назад в интервью «СЭ».
— У меня записано: «Игра французов — какая-то импотенция. Но в полуфинале их шансы возрастут, если Дешам оставит в запасе Мбаппе».
— Вот! Но тренер на перестановки не решился. Отсюда и результат.
— Между прочим, именно Килиан ассистировал Коло Муани.
— Голевая — это замечательно. Но что еще он за 90 минут показал? Мы-то к другому Мбаппе привыкли. Который тащит команду, никого не боится. Как в финале чемпионата мира в Катаре, где в одиночку разрывал Аргентину. А здесь за пять матчей — один забитый мяч, и тот с пенальти.
— Все из-за сломанного носа?
— Разумеется. Травма очень неприятная. Если бы не она, и Мбаппе, и вся сборная Франции выглядели бы совершенно иначе, — сказал Орещук.
25-летний француз провел на Евро-2024 5 матчей, отличившись голом и двумя результативными передачами.
Полностью интервью Романа Орещука читайте на сайте «СЭ».