Орещук: «Мбаппе — главное разочарование Евро-2024»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» раскритиковал игру сборной Франции и ее лидера Килиана Мбаппе в полуфинале Евро-2024.

— Что в 1/2 финала Евро особенно удивило?

— «Безобидная» игра сборной Франции. Кроме гола Коло Муани в самом начале матча, больше ничего не смогла создать. Даже не видно было, за счет чего собирается выигрывать. Ни куража, ни идей.

— Главное разочарование?

— Мбаппе. Вся страна на него надеялась, а он... Вспомните, что я говорил пару дней назад в интервью «СЭ».

— У меня записано: «Игра французов — какая-то импотенция. Но в полуфинале их шансы возрастут, если Дешам оставит в запасе Мбаппе».

— Вот! Но тренер на перестановки не решился. Отсюда и результат.

— Между прочим, именно Килиан ассистировал Коло Муани.

— Голевая — это замечательно. Но что еще он за 90 минут показал? Мы-то к другому Мбаппе привыкли. Который тащит команду, никого не боится. Как в финале чемпионата мира в Катаре, где в одиночку разрывал Аргентину. А здесь за пять матчей — один забитый мяч, и тот с пенальти.

— Все из-за сломанного носа?

— Разумеется. Травма очень неприятная. Если бы не она, и Мбаппе, и вся сборная Франции выглядели бы совершенно иначе, — сказал Орещук.

25-летний француз провел на Евро-2024 5 матчей, отличившись голом и двумя результативными передачами.

Полностью интервью Романа Орещука читайте на сайте «СЭ».