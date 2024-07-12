Орещук — о сборной Испании: «Смотрю на нее и наслаждаюсь. Игра не просто зрелая — образцовая. Как для учебника»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» оценил игру сборной Испании на Евро-2024.

— Какой из полуфиналов вам больше понравился?

— Конечно, первый! В этом заслуга сборной Испании. Смотрю на нее и наслаждаюсь. Игра не просто зрелая — образцовая. Как для учебника. Все быстро, четко, солидно. Атаки то по центру, то через фланги. Много вертикальных передач. Забегания за спину. Взаимозаменяемость. Подстраховка. Блеск!

— Это лучшая команда Евро-2024?

— Да! С огромным отрывом! Но...

— Что?

— Если бы в финал вышла Голландия, я бы сейчас сказал: «Голову даю на отсечение, что чемпионом станет Испания». Но с Англией будет о-о-очень тяжело. Она и обороняется, и атакует всей командой. С любым соперником входит в клинч, пытаясь связать по рукам и ногам.

— Главные козыри испанцев?

— Командная игра. Стабильность. Задор.

— У британцев какие козыри?

— Прагматизм. Умение терпеть. И невероятный запас удачи. Англичанам весь турнир везет! — сказал Орещук в интервью «СЭ».

Сборная Англии сыграет против Испании в финале Евро-2024. Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине 14 июля. Начало — в 22.00 мск.

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