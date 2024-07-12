Орещук: «Если Саутгейт станет чемпионом Европы, через несколько лет никто не вспомнит, как играла сборная Англии»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере сборной Англии Гарете Саутгейте.

— С первых дней Евро все ругают Саутгейта. А за что его можно похвалить, объективно?

— За четкую организацию командных действий. Бросается в глаза — футболисты, в том числе Кейн, Беллингем и другие звезды, к тренеру прислушиваются. Играют спокойно, дисциплинированно. Не бегут вперед сломя голову, никаких авантюр. Плюс великолепная функциональная готовность. Голы на последних минутах в трех матчах подряд говорят о том, что у англичан и с «физикой», и с характером порядок.

— Безусловно.

— А замена Кейна на Уоткинса в полуфинале? Мягко говоря, не самое очевидное решение. Но раз Саутгейт выпустил форварда «Астон Виллы» — значит, верил в него. И тот забил победный гол! Вот она, тренерская чуйка!

— Получается, не так уж плох претендент на рыцарский титул?

- Да нормальный он тренер! А разговоры, что команда у него скучная и прагматичная... Если в воскресенье Саутгейт станет чемпионом Европы, через несколько лет никто не вспомнит, как играла сборная Англии. В истории остается только результат, — сказал Орещук в интервью «СЭ».

Сборная Англии сыграет против Испании в финале Евро-2024. Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине 14 июля. Начало — в 22.00 мск.

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