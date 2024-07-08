Орещук: «Самое главное — результат. Как Саутгейт его добьется, никого в Англии не волнует»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» оценил игру сборной Англии на Евро-2024.

— Кто из полуфиналистов Евро-2024 играет в самый скучный футбол?

— Конечно, Англия!

— На ее фоне даже Франция выглядит бодрячком?

— Да. Британцы ну о-о-очень прагматичны. Причем меняться не хотят. В распоряжении тренерского штаба достаточно исполнителей, с которыми можно играть совершенно иначе. Но Саутгейт уперся, и все! И что ему скажешь, если докатит до чемпионства? «Твоя команда показывала плохой футбол»?

— Он рассмеется в лицо и ответит: «Смотри на табло».

— Именно! По-своему будет прав. И все-таки наблюдать за этой сборной тяжеловато. Я, например, во время первого тайма матча Англия — Швейцария спокойно отправился с детьми гулять. Понимал — ничего не потеряю. Вернулся домой к началу второго, включил телевизор — 0:0.

— Как обычно.

— Если бы команда так играла 30 туров, к концу чемпионата трибуны бы опустели. Болельщики просто сбежали бы. Но здесь короткий турнир, с учетом финала — всего семь матчей. Поэтому самое главное — результат. Как Саутгейт его добьется, никого в Англии не волнует.

— Цель оправдывает средства?

— Безусловно! Или вы думаете, в Париже народ не соберется на Елисейских полях, если Франция завоюет золото, так и не забив ни одного гола с игры? Да болельщики об этом казусе сразу забудут, побегут обмывать трофей.