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Сегодня, 13:15

Орещук: «Ольмо напоминает Данни»

Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника сборной Испании Дани Ольмо на Евро-2024.

— Герой тура?

— Дани Ольмо. Именно он вколотил победный гол французам и вообще лидер испанцев в последних матчах.

— А ведь еще недавно в основу не проходил. Полчаса с Хорватией, ни минуты с Италией... Лишь травма Педри открыла парню дорогу в состав.

— В футболе такое случается. Самый яркий пример — 1990 год, чемпионат мира, где вчерашний резервист Сальваторе Скиллачи внезапно стал лучшим снайпером турнира. Вот и Ольмо цепляется за каждый шанс. Забивает уже третий матч подряд!

— На Евро он даже может выиграть бомбардирскую гонку. Сейчас и у него, и у Кейна по три гола.

— Тут я бы поставил на форварда сборной Англии. Играет в центре нападения, безупречно исполняет пенальти... А Ольмо напоминает мне португальца Данни в лучшие годы. Постоянно на мяче, любым касанием старается обострить игру. При этом не мягкая булочка — наоборот, наглый, злой. Из тех, кто на поле всегда готов землю грызть, — сказал Орещук в интервью «СЭ».

26-летний испанец провел 5 матчей на Евро-2024, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Полностью интервью Романа Орещука читайте на сайте «СЭ».

Роман Орещук
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
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