Орлов рассказал об ожиданиях от финала Евро-2024

Комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от финала Евро-2024.

- Футбол не всегда есть драматическая ситуация: есть прагматики, а есть романтики, — начал Орлов. — В последние 30-40 лет прагматичный — это немецкий стиль: организация игры, сумасшедшая оборона с точки зрения контроля над всем. Порядок бьет класс — это немцы, яркие представители. Это прагматики. А романтики — это началось с команды Платини, когда в 1982-м году на чемпионате мира у них была фантастическая команда. Но романтики, конечно, это фантазеры, это импровизация: сейчас это Бразилия и, конечно, Испания. Испанцы при том же Дель Боске — романтический стиль, тики-така, контроль мяча и фантазия в момент забитых голов. И вот сейчас, на этом чемпионате Европы, прагматики — это англичане. А романтики — испанцы. Обычно ими были французы, но, к сожалению, команда Дешама сейчас больше напоминает команду, которая главной своей задачей видит оборону своих ворот, а с атакой у них что-то не получилось. Не было гармонии, взаимодействия между линиями.

— Получается, финал будет — прагматики против романтиков?

— Да. И прагматики выстраивают свою игру на индивидуальных действиях футболистов, романтики — это более комбинационная игра. И вот сейчас посмотрим на это противостояние в финале, — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Сборные Испании и Англии сыграют в финале Евро-2024. Матч пройдет 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине. Начало — в 22.00 по московскому времени.