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Сегодня, 09:45

Отбор Евро 2024: Словения — Финляндия, Дания — Казахстан и другие матчи 14 октября

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен.
Фото Global Look Press
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Матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

14 октября, суббота

Группа C

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
14 окт, 16:00. epet ARENA (Прага)
Украина
Северная Македония
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
14 окт, 21:45. San Nicola (Бари)
Италия
Мальта

Группа H

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
14 окт, 16:00. Windsor Park (Белфаст)
Северная Ирландия
Сан-Марино
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
14 окт, 19:00. Stozice Stadium (Любляна)
Словения
Финляндия
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
14 окт, 21:45. Parken Stadium (Копенгаген)
Дания
Казахстан

Группа G

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа G
14 окт, 19:00. Vasil Levski National Stadium (София)
Болгария
Литва
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа G
14 окт, 21:45. Puskas Arena (Будапешт)
Венгрия
Сербия

Футбол
Чемпионат Европы по футболу
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