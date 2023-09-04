Отбор Евро 2024: расписание и трансляции матчей в сентябре 2023 года

С 7 по 12 сентября состоятся игры отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу

С 7 по 12 сентября пройдут матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу. «СЭ» публикует расписание и трансляции игр (время начала — московское).

Смотреть видеотрансляции матчей Евро-2024 можно в прямом эфире на платформе Окко Спорт.

Расписание и трансляции матчей отбора Евро-2024 в сентябре 2023

Группа А

8 сентября. 19:00. Грузия — Испания

Онлайн-трансляция

8 сентября. 21:45. Кипр — Шотландия

Онлайн-трансляция

11 сентября. 21:45. Норвегия — Грузия

Онлайн-трансляция

11 сентября. 21:45. Испания — Кипр

Онлайн-трансляция

Группа B

7 сентября. 21:45. Франция — Ирландия

Онлайн-трансляция

7 сентября. 21:45. Нидерланды — Греция

Онлайн-трансляция

10 сентября. 21:45. Ирландия — Нидерланды

Онлайн-трансляция

10 сентября. 21:45. Греция — Гибралтар

Онлайн-трансляция

Группа С

09 сентября. 19:00. Украина — Англия

Онлайн-трансляция

09 сентября. 21:45. Македония — Италия

Онлайн-трансляция

12 сентября. 21:45. Италия — Украина

Онлайн-трансляция

12 сентября. 21:45. Мальта — Македония

Онлайн-трансляция

Группа D

08 сентября. 21:45. Хорватия — Латвия

Онлайн-трансляция

08 сентября. 21:45. Турция — Армения

Онлайн-трансляция

11 сентября. 19:00. Армения — Хорватия

Онлайн-трансляция

11 сентября. 21:45. Латвия — Уэльс

Онлайн-трансляция

Группа E

07 сентября. 21:45. Польша — Фарерские острова

Онлайн-трансляция

07 сентября. 21:45. Чехия — Албания

Онлайн-трансляция

10 сентября. 19:00. Фарерские острова — Молдавия

Онлайн-трансляция

10 сентября. 21:45. Албания — Польша

Онлайн-трансляция

Группа F

09 сентября. 16:00. Азербайджан — Бельгия

Онлайн-трансляция

09 сентября. 21:45. Эстония — Швеция

Онлайн-трансляция

12 сентября. 21:45. Бельгия — Эстония

Онлайн-трансляция

12 сентября. 21:45. Швеция — Австрия

Онлайн-трансляция

Группа G

07 сентября. 21:45. Сербия — Венгрия

Онлайн-трансляция

07 сентября. 21:45. Литва — Черногория

Онлайн-трансляция

10 сентября. 19:00. Черногория — Болгария

Онлайн-трансляция

10 сентября. 21:45. Литва — Сербия

Онлайн-трансляция

Группа H

07 сентября. 17:00. Казахстан — Финляндия

Онлайн-трансляция

07 сентября. 21:45. Дания — Сан-Марино

Онлайн-трансляция

07 сентября. 21:45. Словения — Северная Ирландия

Онлайн-трансляция

10 сентября. 16:00. Казахстан — Северная Ирландия

Онлайн-трансляция

10 сентября. 19:00. Финляндия — Дания

Онлайн-трансляция

10 сентября. 21:45. Сан-Марино — Словения

Онлайн-трансляция

Группа J

08 сентября. 21:45. Словакия — Португалия

Онлайн-трансляция

08 сентября. 21:45. Босния и Герцеговина — Лихтенштейн

Онлайн-трансляция

08 сентября. 21:45. Люксембург — Исландия

Онлайн-трансляция

11 сентября. 21:45. Исландия — Босния и Герцеговина

Онлайн-трансляция

11 сентября. 21:45. Португалия — Люксембург

Онлайн-трансляция

11 сентября. 21:45. Словакия — Лихтенштейн

Онлайн-трансляция

Группа I

09 сентября. 19:00. Андорра — Белоруссия

Онлайн-трансляция

09 сентября. 21:45. Румыния — Израиль

Онлайн-трансляция

09 сентября. 21:45. Косово — Швейцария

Онлайн-трансляция

12 сентября. 21:45. Швейцария — Андорра

Онлайн-трансляция

12 сентября. 21:45. Израиль — Белоруссия

Онлайн-трансляция

12 сентября. 21:45. Румыния — Косово

Онлайн-трансляция