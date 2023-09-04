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Сегодня, 22:00

Отбор Евро 2024: расписание и трансляции матчей в сентябре 2023 года

С 7 по 12 сентября состоятся игры отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Люка Эрнандес.
Люка Эрнандес.
Фото AFP
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С 7 по 12 сентября пройдут матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу. «СЭ» публикует расписание и трансляции игр (время начала — московское).

Смотреть видеотрансляции матчей Евро-2024 можно в прямом эфире на платформе Окко Спорт.

Расписание и трансляции матчей отбора Евро-2024 в сентябре 2023

Группа А

8 сентября. 19:00. Грузия — Испания
Онлайн-трансляция

8 сентября. 21:45. Кипр — Шотландия
Онлайн-трансляция

11 сентября. 21:45. Норвегия — Грузия
Онлайн-трансляция

11 сентября. 21:45. Испания — Кипр
Онлайн-трансляция

Группа B

7 сентября. 21:45. Франция — Ирландия
Онлайн-трансляция

7 сентября. 21:45. Нидерланды — Греция
Онлайн-трансляция

10 сентября. 21:45. Ирландия — Нидерланды
Онлайн-трансляция

10 сентября. 21:45. Греция — Гибралтар
Онлайн-трансляция

Группа С

09 сентября. 19:00. Украина — Англия
Онлайн-трансляция

09 сентября. 21:45. Македония — Италия
Онлайн-трансляция

12 сентября. 21:45. Италия — Украина
Онлайн-трансляция

12 сентября. 21:45. Мальта — Македония
Онлайн-трансляция

Группа D

08 сентября. 21:45. Хорватия — Латвия
Онлайн-трансляция

08 сентября. 21:45. Турция — Армения
Онлайн-трансляция

11 сентября. 19:00. Армения — Хорватия
Онлайн-трансляция

11 сентября. 21:45. Латвия — Уэльс
Онлайн-трансляция

Группа E

07 сентября. 21:45. Польша — Фарерские острова
Онлайн-трансляция

07 сентября. 21:45. Чехия — Албания
Онлайн-трансляция

10 сентября. 19:00. Фарерские острова — Молдавия
Онлайн-трансляция

10 сентября. 21:45. Албания — Польша
Онлайн-трансляция

Группа F

09 сентября. 16:00. Азербайджан — Бельгия
Онлайн-трансляция

09 сентября. 21:45. Эстония — Швеция
Онлайн-трансляция

12 сентября. 21:45. Бельгия — Эстония
Онлайн-трансляция

12 сентября. 21:45. Швеция — Австрия
Онлайн-трансляция

Группа G

07 сентября. 21:45. Сербия — Венгрия
Онлайн-трансляция

07 сентября. 21:45. Литва — Черногория
Онлайн-трансляция

10 сентября. 19:00. Черногория — Болгария
Онлайн-трансляция

10 сентября. 21:45. Литва — Сербия
Онлайн-трансляция

Группа H

07 сентября. 17:00. Казахстан — Финляндия
Онлайн-трансляция

07 сентября. 21:45. Дания — Сан-Марино
Онлайн-трансляция

07 сентября. 21:45. Словения — Северная Ирландия
Онлайн-трансляция

10 сентября. 16:00. Казахстан — Северная Ирландия
Онлайн-трансляция

10 сентября. 19:00. Финляндия — Дания
Онлайн-трансляция

10 сентября. 21:45. Сан-Марино — Словения
Онлайн-трансляция

Группа J

08 сентября. 21:45. Словакия — Португалия
Онлайн-трансляция

08 сентября. 21:45. Босния и Герцеговина — Лихтенштейн
Онлайн-трансляция

08 сентября. 21:45. Люксембург — Исландия
Онлайн-трансляция

11 сентября. 21:45. Исландия — Босния и Герцеговина
Онлайн-трансляция

11 сентября. 21:45. Португалия — Люксембург
Онлайн-трансляция

11 сентября. 21:45. Словакия — Лихтенштейн
Онлайн-трансляция

Группа I

09 сентября. 19:00. Андорра — Белоруссия
Онлайн-трансляция

09 сентября. 21:45. Румыния — Израиль
Онлайн-трансляция

09 сентября. 21:45. Косово — Швейцария
Онлайн-трансляция

12 сентября. 21:45. Швейцария — Андорра
Онлайн-трансляция

12 сентября. 21:45. Израиль — Белоруссия
Онлайн-трансляция

12 сентября. 21:45. Румыния — Косово
Онлайн-трансляция

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2024/qualify/calendar/tours/
Футбол
Чемпионат Европы по футболу
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