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Сегодня, 08:23

Отец Даку — о скандале с сыном на Евро-2024: «Я сказал Мирлинду больше так не делать»

Сергей Разин
корреспондент
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Фехми Даку, отец форварда «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку, высказался о скандале с участием своего сына на Евро-2024.

«Сын уже вернулся домой. Мирлинд здоров, но ему нехорошо от той ситуации. Я сказал ему больше никогда так не делать. Он отдохнет несколько дней и потом поедет в Россию. Я слышал, что «Рубин» накажет Мирлинда за поступок на Евро — это решение клуба надо уважать. У него не будет проблем со своими сербскими партнерами по команде, они будут жить в мире», — приводит слова Фехми Даку Sport24.

После матча второго тура групповой стадии чемпионата Европы против Хорватии (2:2) Даку выкрикивал оскорбительные кричалки в адрес сербов и македонцев.

Источник: https://sport24.ru/football/news-659965-otets-daku-o-skandale-s-synom-na-yevro-2024-mirlindu-nekhorosho-ya-skazal-yemu-bolshe-tak-ne-delat
Евро-2024
Сборная Албании по футболу
ФК Рубин (Казань)
Мирлинд Даку
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