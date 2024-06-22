Отец Троссарда: «Я не думаю, что Тедеско — подходящий тренер для Бельгии»

Отец полузащитника сборной Бельгии Леандро Троссарда раскритиковал главного тренера национальной команды Доменико Тедеско.

«Я не думаю, что Тедеско — подходящий тренер для Бельгии. Леандро критикуют, но его переставляют с одной позиции на другую — так в игре футболиста не будет стабильности. Не стоит недооценивать этих румын, Украина не смогла ничего сделать в их первом матче. Но, надеюсь, я ошибаюсь: бельгийцы победят, и энтузиазм разгорится», — приводит Goal слова отца футболиста.

В первом матче на Евро-2024 сборная Бельгии уступила Словакии со счетом 0:1. В субботу, 22 июня, бельгийцы сыграют против Румынии, матч начнется в 22.00 по московскому времени.

Бельгийская команда (0 баллов) идет на последнем месте в группе Е. Ее соперники набрали по три балла и располагаются в таблице в следующем порядке: Румыния, Украина, Словакия.