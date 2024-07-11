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Сегодня, 17:48

Овечкин признался, что сомневался в выходе сборной Англии в финал Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал предстоящий финал Евро-2024.

«Ну, все говорили, что Испания, и вот она. Но насчет Англии я сомневался. Немцы? Сказали, что скрытый финал Германия — Испания. Италия? Они очень скучно играли, мне такой футбол не нравится. Мне нравится, когда голы, зрелищность», — сказал Овечкин в видео на «YouTube-канале «Это ЧЕ, брат».

В воскресенье, 14 июля, сборные Англии и Испании сыграют в финале Евро-2024. Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине. Начало — в 22.00 по московскому времени.

В полуфинале турнира Испания обыграла Францию (2:1), а Англия победила Нидерланды (2:1).

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=isAx94wQb7Y
Александр Овечкин
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Италии по футболу
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