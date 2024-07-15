Оярсабаль — о победном голе в финале Евро-2024: «Я сделал свою работу, что от меня и требовалось»

Форвард сборной Испании Микель Оярсабаль прокомментировал победный гол в финале Евро-2024 против Англии (2:1).

Матч проходил на арене «Олимпиаштадион» в Берлине. Оярсабаль вышел на замену на 68-й минуте и отметился забитым мячом на 87-й.

«Я сделал свою работу, что от меня и требовалось. Мне посчастливилось принести победу. Когда ты переживаешь тяжелые времена, находиться здесь очень ценно, и если тебе еще повезло помочь команде, как получилось у меня, это замечательно. Я очень счастлив. Очень горжусь всеми, это семья, в которой все одинаково ценны, это невероятно», — приводит Marca слова футболиста.

Испанцы выиграли турнир в четвертый раз в истории. Они стали рекордсменами Евро по числу трофеев. Также Испания стала первой командой, которая одержала победы во всех семи матчах турнира.