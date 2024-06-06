PARI стала эксклюзивным партнером сборной Сербии в России на время Евро-2024

Букмекерская компания PARI стала эксклюзивным партнером сборной Сербии по футболу в России на время проведения чемпионата Европы 2024 года. Вместе партнеры порадуют болельщиков запоминающимися активностями. PARI — первый букмекер из России, который поддержит зарубежную футбольную сборную на Евро.

Букмекер получит права на эксклюзивное использование образов футболистов команды и логотипа сборной Сербии в маркетинговых кампаниях. Кроме того, сербская национальная команда предоставит доступ на одну из открытых тренировок в ходе подготовки к Евро-2024.

В рамках продвижения бренда сборной Сербии букмекер запустит рекламную кампанию и проведет ряд нестандартных для букмекерского рынка имиджевых активаций. Клиенты БК также смогут получать фрибеты за голы сборной Сербии на Евро-2024.

«Я рад, что такая известная букмекерская компания, как PARI, стала официальным партнером Футбольного союза Сербии. Мы знаем, что болельщики по всей России любят и уважают нашу сборную, и уверены, что во время чемпионата Европы в Германии их поддержка станет еще сильнее. Все мы в Футбольной ассоциации Сербии впечатлены тем, что стали первой зарубежной сборной, завоевавшей доверие такой престижной компании.

Это сотрудничество — больше чем коммерческое партнерство. Это подтверждение тесных связей между нашими народами и любви к футболу, которая нас объединяет. Я верю, что у всех нас вместе будет много поводов для радости во время чемпионата Европы. Еще раз благодарим вас за доверие и поддержку", — заявил президент Футбольного союза Сербии Драган Джаич.

«Болельщики из России исторически связаны с любителями футбола из Сербии. Благодаря PARI у сборной Сербии на Евро-2024 будет поддержка многомиллионной аудитории из братской страны. Мы с нетерпением ждем начала турнира и желаем сербской команде показать максимальный результат. Сделаем все возможное для поддержки команды», — высказался CEO PARI Руслан Медведь.

У российских и сербских болельщиков много пересечений. Фанаты «Спартака» и «Црвены Звезды» традиционно поддерживают друг друга. Дружеские отношения сложились также между поклонниками ЦСКА и «Партизана». За последние четыре года сборные России и Сербии встречались трижды. Напомним, в 2023 году «Црвена Звезда» стала победителем Кубка PARI Премьер.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Сербии на групповой стадии сыграет с командами Англии, Дании и Словении.