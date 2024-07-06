Агент Барбоза: «Продолжит ли Мартинес тренировать Португалию? Ну его же поддерживает Роналду»

Футбольный агент Паулу Барбоза в интервью «СЭ» ответил на вопрос, останется ли главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес на своем посту после Евро-2024.

— Роберто Мартинес после матча с французами заметил: «Мы владели мячом 63 процента времени. Наши моменты были острее».

— Да, с этим высказыванием тренера можно согласиться. Но не хватило конкретики. Кто создавал моменты? Полузащитники, вингеры. А не нападающие. Вот и все.

— Мартинес останется на своем посту?

— Ну его же поддерживает Роналду, который провел все пять матчей без замен. Однако болельщики понимают, что так дальше жить нельзя! Мы топчемся на месте. Никакого шага вперед. Сборная зависит от одного человека, который нацелен на свои личные новые рекорды...