Бывший игрок сборной России Павел Погребняк в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от игры 1/2 финала чемпионата Европы между Англией и Нидерландами (2:1).

«Сегодня мы увидели другую Англию, этот матч англичане могут занести себе в актив. Перед финалом очень позитивно. Думаю, нас ждет очень зрелищная игра. Были голы и яркие моменты, плюс Саутгейт угадал с заменами — молодец. Как говорят англичане: «What a finish!» («Что за финал!», — в переводе с английского), — сказал Погребняк «СЭ».

Сборная Англии вышла в финал Евро-2024. В решающем матче команда Гарета Саутгейта сыграет против Испании.

Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.

Александр Абустин