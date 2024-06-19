Стипиди: «Грузия слабая сборная, которая проиграет все матчи в группе»

Российский футбольный эксперт Павел Стипиди заявил, что сборная Грузии проиграет все матчи в группе на чемпионате Европы-2024.

«Грузия, ну что это за команда? Комментаторы наши прыгали во время эфира, сказали! Ну что это за команда? Это слабая сборная, которая все матчи проиграет в группе», — приводит слова Стипиди Vprognoze.ru.

В первом туре чемпионата Европы-2024 сборная Грузии проиграла Турции со счетом 1:3. 22 июня команда проведет встречу против Чехии во втором туре группового турнира Евро-2024.