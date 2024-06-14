Павлиашвили — о матче Грузия — Португалия: «Роналду — авторитет межгалактического уровня»

Певец Сосо Павлиашвили в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча сборных Грузии и Португалии.

«Противостояние будет со всей сборной Португалии, а не только между Хвичей Кварацхелией и Криштиану. Наш соперник выиграл финал Евро-2016 даже без Роналду. Дело не в нем. Он уже не тот Криштиану, который был несколько лет назад. Это гениальнейший человек и явление, но сейчас он больше авторитет. Огромный авторитет межгалактического уровня. Он знает, что делать и как направить команду. Но каждый в сборной Португалии — личность. Этот матч будет противостоянием стилей, которые даже немного схожи. Они играют в южный футбол, очень эмоциональный. Но нужно сохранять холодный разум и горячее сердце», — сказал Павлиашвили «СЭ».

Также певец объяснил, за счет чего Грузия может одержать победу над Португалией.

«Нужно показать комбинационный футбол! Против португальцев надо играть в тотальный футбол, не давая возможности им уколоть команду. Если играть только на Хвичу, то его просто закроют. А если показывать тотальный футбол, то португальцев можно удержать», — добавил Павлиашвили.

В групповом турнире Евро-2024 Грузия встретится с Турцией, Португалией и Чехией. Чемпионат Европы в Германии пройдет с 14 июня по 14 июля.