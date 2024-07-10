Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 17:29

Павлюченко назвал Англию фаворитом матча против Нидерландов

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» рассказал, за кого будет болеть в полуфинале Евро-2024, в котором встретятся Нидерланды и Англия.

«Голландцы мне никогда особо не нравилась. Мне хотелось бы, чтобы Англия играла в финале. Сейчас у них в составе два футболиста, с которыми я был в «Тоттенхэме». Думаю, англичане переиграют Нидерланды», — сказал Павлюченко «СЭ».

Полуфинал Нидерланды — Англия состоится сегодня, 10 июля, и начнется в 22.00 мск. Победитель встречи в финале сыграет против сборной Испании.

Александр Антоняк

Роман Павлюченко
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
0
Читайте также
Ямаль крикнул в камеру фразу «Поговори теперь» после победы Испании над Францией
Джокович прошел в полуфинал Уимблдона после отказа де Минаура
Нидерланды – Англия: предматчевые расклады, прогнозы и история встреч
«В руководстве есть какие-то проблемы. Нельзя так работать». Руслан Пименов — о провале «Локомотива» на трансферном рынке, Глушенкове, Дзюбе и статусе «середняка»
Захарова ответила на слова Пугачевой об ударе по больнице в Киеве
Антонов заявил о раскрытии агрессивной сущности НАТО во время саммита альянса
Популярное видео
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Главное оружие Нидерландов на Евро. Гакпо — наследник Роббена
Саутгейт получит рыцарское звание в случае победы Англии на Евро. Он мог принять титул еще три года назад
Дидье Дешам останется на посту главного тренера сборной Франции
Охранник едва не сломал капитана сборной Испании. Сыграет ли Мората в финале Евро-2024?
Саутгейту присвоят рыцарский титул в случае победы сборной Англии на Евро-2024
Мостовой: «Все равно, будет ли Англия или Нидерланды в финале, главное, что Испания уже там»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Дидье Дешам останется на посту главного тренера сборной Франции

Павлюченко: «Испанцы возят всех на этом турнире. Они проедут катком по сопернику в финале»