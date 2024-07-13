Павлюченко рассказал, кого считает фаворитом финала Евро-2024

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко заявил, что сборная Испании обыграет англичан в финале чемпионата Европы по футболу.

«Испанцы, конечно, победят, потому что по игре, наверное, это единственная команда, которая от начала и до финала прошла ровно. И по стилю игры, мне кажется, они сильнее, хотя вот по подбору игроков у Англии тоже собраны хорошие футболисты, но нет игры. Они до финала дошли, где-то там повезло, где-то забили, сравняли, по пенальти выиграли», — цитирует Павлюченко ТАСС.

Финал чемпионата Европы между сборными Англии и Испании пройдет 14 июля в Берлине. Встреча начнется в 22:00 мск.