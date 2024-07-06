Педри пропустит до полутора месяцев из-за травмы колена

Стали известны сроки восстановления полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Педри, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, футболист пропустит от одного до полутора месяцев. Ранее сообщалось, что ему диагностировали растяжение внутренней боковой связки левого колена.

21-летний хавбек получил травму в начале матча сборной Испании против Германии (2:1 д.в.) в 1/4 финала Евро-2024. Он пропустит остаток турнира.

Педри провел 4 матча на чемпионате Европы-2024, отличившись одной голевой передачей.