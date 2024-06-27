Педру Нету: «Удача была не на стороне сборной Португалии»

Форвард сборной Португалии Педру Нету прокомментировал поражение от Грузии (0:2) в матче Евро-2024.

«Самый важный урок сегодня заключается в том, что легко не может быть ни в какой игре, тем более если сразу пропускаешь. Если и так было трудно, то после этого стало еще сложнее, поскольку соперники стали еще более компактно держать сзади оборону. Так что нам было очень трудно. И все же моменты у нас были. Мы их не реализовали — удача сегодня была не на нашей стороне.

У нас был на эту игру план, а после столь быстро пропущенного первого мяча, мы играли больше от сердца и не следовали игровому плану. А соперники отошли назад, осознав, что результат их устраивает», — цитирует пресс-служба УЕФА Нету.

Сборная Турции набрала 6 очков и со второго места вышла в плей-офф чемпионата Европы. Чехия с 1 баллом стала последней в группе.