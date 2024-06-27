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Сегодня, 00:30

Пекарик — о выходе в плей-офф Евро-2024: «Успех сборной Словакии принадлежит всем нашим болельщикам»

Алина Савинова
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Защитник сборной Словакии Петр Пекарик поблагодарил болельщиков за поддержку после выхода команды в плей-офф Евро-2024.

Стали известны все участники плей-офф Евро-2024. Определились все участники плей-офф Евро-2024

«Это еще один большой успех сборной Словакии. Он принадлежит всем словацким болельщикам, которые вели нас вперед. Мы их слышали, они создали отличный фон. Спасибо также всем, кто держал пальцы скрещенными, поддерживая нас перед своими экранами», — приводит пресс-служба УЕФА слова Пекарика.

В 1/8 финала чемпионата Еропы по футболу Словакия сыграет против Англии. Матч состоится 30 июня в Гельзенкирхене.

Финальная часть Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира принимают десять немецких городов.

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