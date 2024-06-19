Пепе и Роналду вошли в тройку самых возрастных игроков на чемпионатах Европы

Сегодня, 01:43
В день матча против сборной Чехии на Евро-2024 защитнику сборной Португалии Пепе исполнился 41 год и 112 дней. Португалец установил рекорд чемпионатов Европы, став самым возрастным игроком, вышедшим на поле в финальной стадии турнира.
Предыдущего рекордсмена — венгерского голкипера Габора Кирая — португалец опередил более, чем на год. Также в тройку вошел еще один игрок сборной Португалии Криштиану Роналду, вытеснив оттуда Лотара Маттеуса.
На Евро-2024 приехали еще и четверо 38-летних футболистов. Хорват Лука Модрич и немец Мануэль Нойер на поле уже вышли, испанец Хесус Навас и грузин Георгий Лория в первом туре остались в запасе.
|
Игрок
|
Команда
|
Дата рождения
|
Дата матча
|
Соперник
|
Возраст
|
Пепе
|
Португалия
|
26.02.1983
|
18.06.2024
|
Чехия — 2:1
|
41 год 112 дней
|
Габор Кирай
|
Венгрия
|
01.04.1976
|
26.06.2016
|
Бельгия — 0:4
|
40 лет 86 дней
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
05.02.1985
|
18.06.2024
|
Чехия — 2:1
|
39 лет 133 дня
|
Лотар Маттеус
|
Германия
|
21.03.1961
|
20.06.2000
|
Португалия — 0:3
|
39 лет 91 дня
|
Мортен Ольсен
|
Дания
|
14.08.1949
|
17.06.1988
|
Италия — 0:2
|
38 лет 307 дней
|
Лука Модрич
|
Хорватия
|
09.09.1985
|
15.06.2024
|
Испания — 0:3
|
38 лет 279 дней
|
Мартен Стекеленбург
|
Нидерланды
|
22.09.1982
|
27.06.2021
|
Чехия — 0:2
|
38 лет 278 дней
|
Питер Шилтон
|
Англия
|
18.09.1949
|
15.06.1988
|
Нидерланды — 1:3
|
38 лет 270 дней
|
Ивица Вастич
|
Австрия
|
29.09.1969
|
12.06.2008
|
Польша — 1:1
|
38 лет 256 дней
|
Йенс Леманн
|
Германия
|
10.11.1969
|
29.06.2008
|
Испания — 0:1
|
38 лет 231 день