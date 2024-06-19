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Чемпионат Европы

Сегодня, 01:43

Пепе и Роналду вошли в тройку самых возрастных игроков на чемпионатах Европы

Кирилл Бурдаков
Статистик
Пепе, Диогу Коста и Криштиану Роналду перед матчем против Чехии 18 июня.
Фото AFP
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В день матча против сборной Чехии на Евро-2024 защитнику сборной Португалии Пепе исполнился 41 год и 112 дней. Португалец установил рекорд чемпионатов Европы, став самым возрастным игроком, вышедшим на поле в финальной стадии турнира.

Предыдущего рекордсмена — венгерского голкипера Габора Кирая — португалец опередил более, чем на год. Также в тройку вошел еще один игрок сборной Португалии Криштиану Роналду, вытеснив оттуда Лотара Маттеуса.

На Евро-2024 приехали еще и четверо 38-летних футболистов. Хорват Лука Модрич и немец Мануэль Нойер на поле уже вышли, испанец Хесус Навас и грузин Георгий Лория в первом туре остались в запасе.

Самые возрастные участники чемпионатов Европы

Игрок

Команда

Дата рождения

Дата матча

Соперник

Возраст

Пепе

Португалия

26.02.1983

18.06.2024

Чехия — 2:1

41 год 112 дней

Габор Кирай

Венгрия

01.04.1976

26.06.2016

Бельгия — 0:4

40 лет 86 дней

Криштиану Роналду

Португалия

05.02.1985

18.06.2024

Чехия — 2:1

39 лет 133 дня

Лотар Маттеус

Германия

21.03.1961

20.06.2000

Португалия — 0:3

39 лет 91 дня

Мортен Ольсен

Дания

14.08.1949

17.06.1988

Италия — 0:2

38 лет 307 дней

Лука Модрич

Хорватия

09.09.1985

15.06.2024

Испания — 0:3

38 лет 279 дней

Мартен Стекеленбург

Нидерланды

22.09.1982

27.06.2021

Чехия — 0:2

38 лет 278 дней

Питер Шилтон

Англия

18.09.1949

15.06.1988

Нидерланды — 1:3

38 лет 270 дней

Ивица Вастич

Австрия

29.09.1969

12.06.2008

Польша — 1:1

38 лет 256 дней

Йенс Леманн

Германия

10.11.1969

29.06.2008

Испания — 0:1

38 лет 231 день
Криштиану Роналду
Пепе Феррейра (Пепе)
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
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