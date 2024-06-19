Пепе и Роналду вошли в тройку самых возрастных игроков на чемпионатах Европы

В день матча против сборной Чехии на Евро-2024 защитнику сборной Португалии Пепе исполнился 41 год и 112 дней. Португалец установил рекорд чемпионатов Европы, став самым возрастным игроком, вышедшим на поле в финальной стадии турнира.

Предыдущего рекордсмена — венгерского голкипера Габора Кирая — португалец опередил более, чем на год. Также в тройку вошел еще один игрок сборной Португалии Криштиану Роналду, вытеснив оттуда Лотара Маттеуса.

На Евро-2024 приехали еще и четверо 38-летних футболистов. Хорват Лука Модрич и немец Мануэль Нойер на поле уже вышли, испанец Хесус Навас и грузин Георгий Лория в первом туре остались в запасе.

Самые возрастные участники чемпионатов Европы