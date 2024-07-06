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Сегодня, 08:23

Пепе прокомментировал объятия с Роналду после вылета Португалии с Евро-2024

Виктория Кравченко
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Защитник сборной Португалии Пепе поделился мнением о поддержке со стороны нападающего Криштиану Роналду после поражения в матче 1/4 финала чемпионата Европы с Францией.

«Объятия Роналду? Он много значит для меня. Очень больно, мы как братья... И мы поговорим об этом позже», — цитирует Пепе журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В пятницу, 5 июля, французы обыграли Португалию (0:0, пенальти — 5:3) в 1/4 финала турнира.

В полуфинале Евро-2024 Франция сыграет против Испании. Матч пройдет во вторник, 9 июля, и начнется в 22.00 (мск).

Криштиану Роналду
Пепе Феррейра (Пепе)
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу
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