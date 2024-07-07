Пепе ушел от ответа на вопрос о своем будущем в сборной Португалии

Защитник сборной Португалии Пепе рассказал, что думает о своем будущем в команде после того, как она проиграла в матче 1/4 финала Евро-2024 с Францией (0:0, пенальти — 3:5) и завершила выступление в турнире.

«На данный момент это неважно. У меня будет время для того, чтобы поговорить о будущем. Сейчас важно поблагодарить товарищей за то, что они всегда выполняют план на игру, который мы наметили. Однако футбол жесток», —цитирует Пепе Reocrd со ссылкой на CNN.

41-летний футболист выступает в сборной Португалии с 2007 года. За это время он провел 136 матчей и забил 7 голов. Вместе с командой он стал победителем Евро-2016 и Лиги Наций сезона-2018/19.

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