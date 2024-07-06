Пепе установил возрастной рекорд чемпионатов Европы

Капитан сборной Португалии Пепе установил возрастной рекорд чемпионатов Европы на отметке 41 год и 129 дней после матча 1/4 финала Евро-2024 с Францией (0:0, пенальти — 3:5).

Помимо португальца в пенсионном по футбольным меркам возрасте на поле выходил только венгерский вратарь Габор Кирай.

Криштиану Роналду на данный момент замыкает топ-3, Лука Модрич — топ-6. Еще одно изменение может случиться в десятке в день финального матча. Для этого тренеру сборной Испании (в случае прохода, конечно) нужно будет выпустить на поле защитника Хесуса Наваса, который как раз обгонит немецкого вратаря Йенса Леманна.

Самые возрастные участники чемпионатов Европы: