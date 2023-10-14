Петраков: «Не собираемся праздновать эту победу над Уэльсом»

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков прокомментировал победу над Уэльсом (4:2) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

«Я не удивлен результатом этой игры, но мы не собираемся праздновать эту победу, ведь всего через два дня нам предстоит сыграть против Латвии, и в данный момент мы сосредоточены на этой игре», — цитирует пресс-служба УЕФА Петракова.

Сборная Армении набрала 7 очков и поднялась на 3-е место, опередив Уэльс по дополнительным показателям (7 очков).