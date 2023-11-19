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Сегодня, 17:20

Петржела – о скандале с отстранением Кухты и еще двоих игроков сборной Чехии: «Катастрофа, сразу бы выкинул из команды»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о скандале с отстранением троих игроков сборной Чехии.

19 ноября сборная Чехии объявила об отстранении экс-форварда «Локомотива» Яна Кухты, защитника «Вест Хэма» Яна Цоуфала и игрока «Ариса» Якуба Брабеца. В чешских СМИ сообщается, что причиной отстранении стало нарушение режима.

«Только прочитал новость об этом. Думаю, теперь для этой троицы дорога в сборную Чехии закрыта. Это катастрофа, у меня это в голове не укладывается.

Если бы такое случилось с моим футболистом? Я бы выкинул из команды, сразу и не думая», – цитирует Петржелу Metaratings.

Сборная Чехии 20 ноября дома примет Молдавию в отборочном турнире Евро-2024. За тур до конца чехи с 12 очками занимают второе место в группе E, опережая молдаван на два очка.

 

Источник: Metaratings
Властимил Петржела
Футбол
Сборная Чехии по футболу
Ян Кухта
Чемпионат Европы по футболу
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