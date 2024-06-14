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Сегодня, 17:50

Павлиашвили считает Германию и Францию фаворитами Евро-2024

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Певец Сосо Павлиашвили в разговоре с «СЭ» назвал фаворитов Евро-2024.

«Фаворит Евро? Это непредсказуемо. Футбол очень мощно развивается. И нет команд третьего или четвертого плана. Вспомните хотя бы чемпионат мира в Катаре. Но у Франции есть Мбаппе. А значит, у них есть преимущество. Стоит отметить Германию, которая принимает Евро-2024. Избитые слова, но факт: «За мячом 90 минут бегают 22 человека, а побеждает Германия». Посмотрим, как будет. В команде сейчас играют молодые ребята — волчата мощные! Чемпионат должен быть очень интересным», — сказал Павлиашвили «СЭ».

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. В первом матче хозяева турнира встретятся с Шотландией.

Мануэль Нойер и&nbsp;Скотт Мактоминай. Германия — Шотландия: онлайн-трансляция первого матча Евро-2024
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Франции по футболу
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