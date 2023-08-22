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Чемпионат Европы

22 августа, 23:18

Пиццелли не верит, что Армения выйдет на Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной Армении Маркос Пиццелли оценил шансы команды пробиться на Евро-2024.

«Я не верю, что Армения сумеет выйти на ближайший Евро. Пришел новый главный тренер Александр Петраков, есть много новичков. Я очень хочу, чтобы они вышли на чемпионат Европы, буду рад этому, но им нужно больше времени. Пока что сборная выступает нестабильно», — цитирует Пиццелли Metaratings.

Сборная Армении с 6 очками занимает второе место в группе D квалификации Евро-2024. Команда обыграла Латвию (2:1) и Уэльс (4:2) и уступила Турции (1:2).

Источник: Metaratings
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