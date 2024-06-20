Пике рассказал, какие сборные считает фаворитами Евро-2024

Сегодня, 09:19
Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике назвал сборные, которые считает фаворитами чемпионата Европы 2024 года.
«У Германии есть шансы на титул. Они хозяева турнира, так что всем будет непросто. Также Испания. В команде сейчас смена поколений, как и у Германии. В последние годы испанцы себя хорошо показывали, поэтому их тоже считаю претендентами на победу», — цитирует Пике Sport Bild.
Чемпионат Европы-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Вчера, 19 июня, сборная Германии обыграла Венгрию во 2-м туре группового турнира. Немцы возглавили таблицу группы А с 6 очками.