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Сегодня, 00:46

Пикфорд повторил рекорд сборной Англии по сухим матчам на крупных турнирах

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Джордан Пикфорд.
Фото Reuters
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Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд сыграл на ноль в матче 1-го тура групповой стадии Евро-2024 против Сербии (1:0).

Голкипер провел десятый сухой матч на чемпионатах мира и Европы и повторил рекорд своей национальной команды по этому показателю, сравнявшись с Петером Шилтоном.

Игра против Сербии стала для Англии пятой подряд без пропущенных голов на групповых стадиях чемпионатов Европы, что является рекордом турнира.

Во втором туре групповой стадии Евро-2024 сборная Англии встретится с Данией (20 июня), в третьем — со Словенией (25 июня).

Джордан Пикфорд
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
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