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Сегодня, 22:26

Пикфорду в серии пенальти со Швейцарией в четвертьфинале Евро помогла шпаргалка

Игнат Заздравин
Корреспондент
Джордан Пикфорд.
Фото Reuters
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Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд воспользовался шпаргалкой на бутылке с водой в серии пенальти в матче против Швейцарии (1:1, пенальти 5:3) в 1/4 финала Евро-2024.

На бутылке у Пикфорда была шпаргалка, в которой было прописано, как вратарь должен действовать при выполнении 11-метрового каждым из игроков сборной Швейцарии. В частности, Пикфорду рекомендовали «прыгать влево» при ударе Мануэля Аканджи — голкипер отразил его удар из левого угла в послематчевой серии.

В полуфинале Евро-2024 сборная Англии сыграет с победителем пары Нидерланды — Турция.

Джордан Пикфорд
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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