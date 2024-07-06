Пикфорду в серии пенальти со Швейцарией в четвертьфинале Евро помогла шпаргалка

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд воспользовался шпаргалкой на бутылке с водой в серии пенальти в матче против Швейцарии (1:1, пенальти 5:3) в 1/4 финала Евро-2024.

На бутылке у Пикфорда была шпаргалка, в которой было прописано, как вратарь должен действовать при выполнении 11-метрового каждым из игроков сборной Швейцарии. В частности, Пикфорду рекомендовали «прыгать влево» при ударе Мануэля Аканджи — голкипер отразил его удар из левого угла в послематчевой серии.

В полуфинале Евро-2024 сборная Англии сыграет с победителем пары Нидерланды — Турция.