Пименов похвалил Адиева за работу со сборной Казахстана

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов высказался о работе главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева.

«На мой взгляд, секрет такой хорошей игры сборной Казахстана в отборе на Евро можно объяснить несколькими факторами, первый из которых — фигура главного тренера команды Магомеда Адиева и его специалисты из штаба. Была проведена качественная работа с футболистами, они стали действовать строже во всех линиях. К тому же появилось хорошее поколение игроков, таких как Нуралы Алип, Бактиер Зайнутдинов, Рамазан Оразов и Максим Самородов», — заявил Пименов RT.

Сборная Казахстана заняла четвертое место в группе H отборочного турнира Евро-2024. Команда Адиева набрала 18 очков.