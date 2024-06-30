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Сегодня, 11:25

Погба — о новой маске Мбаппе: «Это Бэтмен»

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Бывший полузащитник сборной Франции Поль Погба пошутил по поводу новой маски форварда национальной команды Килиана Мбаппе, в которой он появился на открытой тренировке перед игрой 1/8 финала Евро-2024 с Бельгией.

«Это Бэтмен, больше не Донателло», — написал Погба в социальной сети.

Мбаппе получил перелом носа в матче 1-го тура группового турнира Евро-2024 против Австрии (1:0). Игру против Нидерландов он пропустил, а с Польшей отыграл без замен и реализовал пенальти.

Ранее главный тренер национальной команды Дидье Дешам рассказывал о неудобствах, которые Мбаппе испытывает во время игры в старой маске.

Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
Поль Погба
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
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