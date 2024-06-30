Сегодня, 11:25
Бывший полузащитник сборной Франции Поль Погба пошутил по поводу новой маски форварда национальной команды Килиана Мбаппе, в которой он появился на открытой тренировке перед игрой 1/8 финала Евро-2024 с Бельгией.
«Это Бэтмен, больше не Донателло», — написал Погба в социальной сети.
Мбаппе получил перелом носа в матче 1-го тура группового турнира Евро-2024 против Австрии (1:0). Игру против Нидерландов он пропустил, а с Польшей отыграл без замен и реализовал пенальти.
Ранее главный тренер национальной команды Дидье Дешам рассказывал о неудобствах, которые Мбаппе испытывает во время игры в старой маске.