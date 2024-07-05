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Сегодня, 14:47

Погребняк: «Весь мир ждет, когда Роналду забьет свой гол»

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Бывший игрок сборной России Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» объяснил отсутствие громких имен в списке бомбардиров на Евро-2024.

«Чемпионат Европы еще не закончился, и важные матчи еще впереди. Кейн, Роналду и Мбаппе в этих играх еще забьют. На данный момент статистика плачевная, Роналду и Лукаку не забили ни одно гола. Это значит, что все команды подошли физически и тактически готовыми. Ну и, конечно, тренеры сделали акцент на обороне. Вообще, турнир непредсказуемый, поэтому много неожиданных результатов. Не только я, но и весь мир ждет, когда Роналду забьет. Думаю, Франция пройдет Португалию, но Криштиану забьет свой гол», — сказал Погребняк «СЭ».

Топ-5 бомбардиров Евро-2024 возглавляет Джамал Мусиала, далее идут Жорж Микаутадзе, Иван Шранц и Коди Гакпо. У всех игроков по 3 забитых мяча. Замыкает список Харри Кейн с 2 забитыми голами.

Александр Абустин

Криштиану Роналду
Павел Погребняк
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
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