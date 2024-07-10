Погребняк: «Хотелось бы, чтобы с такими игроками сборная Англии забивала побольше»

Бывший игрок сборной России Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» поделился мнением о критике игры сборной Англии на Евро-2024.

«Действительно, сборной Англии не хватает зрелищности. Но результат есть. Саутгейт сам был защитником и ставит команде более оборонительную игру. Не знаю, с чем это связано. Возможно, он не может расставить футболистов. Хотелось бы, чтобы с такими игроками сборная Англии забивала побольше и радовала своих болельщиков и чтобы в тренера не бросали бутылки после матча», — сказал Погребняк «СЭ».

В полуфинальном матче Евро-2024 сборная Англии сыграет с Нидерландами на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Встреча пройдет в среду, 10 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.