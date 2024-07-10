Погребняк: «Хотел бы увидеть финал Испания — Англия»

Бывший игрок сборной России Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от полуфинальной встречи Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.

«Это равные соперники. В каждой команде хватает квалифицированных футболистов. Будет интересный футбол. Вчера мы тоже думали, что будет скучно, но Испания с Францией выдали один из лучших поединков на чемпионате. Сегодня мы вправе ожидать голы. Я хотел бы увидеть финал Испания — Англия», — сказал Погребняк «СЭ».

Полуфинал Нидерланды — Англия состоится сегодня, 10 июля, и начнется в 22.00 мск. Победитель встречи в финале сыграет против сборной Испании.