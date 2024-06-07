Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Стыковые матчи
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 18:09

Мерсон — о Евро-2024: «Для сборной Англии — это лучшая возможность выиграть турнир»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон поделился мнением о перспективах сборной Англии на чемпионате Европы 2024 года.

«В своей жизни я, честно говоря, думал, что Англия никогда не выиграет [международный] турнир. Но я смотрю на команду, которую выбрал Гарет Саутгейт, и если мы не выиграем Евро, я не думаю, что мы вообще когда-либо выиграем [международный] турнир. Это лучшая возможность, которая была у Англии за такое долгое время», — цитирует Мерсона Sky Sports.

Мерсон добавил, что в других топ-сборных нет игроков мирового уровня.

6 июня сборная Англии объявила окончательный состав на Евро-2024. В групповом турнире чемпионата Европы Англия сыграет с Сербией, Данией и Словенией. Евро-2024 в Германии пройдет с 14 июня по 14 июля.

Сборная Англии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
Обсудить
Читайте также
Олег Иванов: «Лучший тренер РПЛ — Личка. Игрок сезона — Глушенков»
Карпин ответил на вопросы о новом контракте со сборной, мотивации и Евро-2024.
В Подмосковье убит зампред патриотического движения «Зов народа» Еговцев
«Локомотив» озолотит Радулова, Мичков не уедет в «Филадельфию». Главные трансферные новости КХЛ на 6 июня
Актриса Анастасия Голикова погибла в возрасте 28 лет. Что о ней известно
Песков назвал заявления Макрона об Украине провокационными
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024: обратный отсчет до чемпионата Европы — заявки сборных и даты турнира
Сборная Австрии объявила окончательный состав на Евро-2024
Тедеско: «Кастелс будет первым номером сборной Бельгии на Евро-2024»
Камоцци: «Не сказал бы, что такого соперника, как сборная России, сейчас не хватает на Евро-2024»
Тренер Балахнин: «Рассматриваю Евро-2024, как учебное пособие, там есть чему научиться»
Сборная Нидерландов разгромила Канаду в товарищеском матче
Самедов рассказал, кого считает фаворитом Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Сборная Австрии объявила окончательный состав на Евро-2024