Мерсон — о Евро-2024: «Для сборной Англии — это лучшая возможность выиграть турнир»

Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон поделился мнением о перспективах сборной Англии на чемпионате Европы 2024 года.

«В своей жизни я, честно говоря, думал, что Англия никогда не выиграет [международный] турнир. Но я смотрю на команду, которую выбрал Гарет Саутгейт, и если мы не выиграем Евро, я не думаю, что мы вообще когда-либо выиграем [международный] турнир. Это лучшая возможность, которая была у Англии за такое долгое время», — цитирует Мерсона Sky Sports.

Мерсон добавил, что в других топ-сборных нет игроков мирового уровня.

6 июня сборная Англии объявила окончательный состав на Евро-2024. В групповом турнире чемпионата Европы Англия сыграет с Сербией, Данией и Словенией. Евро-2024 в Германии пройдет с 14 июня по 14 июля.