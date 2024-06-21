Полиция арестовала восьмерых английских фанатов на Евро-2024 за нарушение закона о наркотиках

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Во Франкфурте арестованы восемь болельщиков сборной Англии во время проведения чемпионата Европы по футболу, сообщает журналист Каве Солхекол в своих соцсетях.
Как отмечает источник, фанаты были задержаны за совершение ими различных правонарушений: они ездили на электроскутере в состоянии алкогольного опьянения, а также нарушили закон о наркотиках.
Ранее сообщалось об аресте трех английских болельщиков перед матчем 2-го тура группового турнира Евро-2024 с Данией (1:1).
Англичане с 4 очками занимают первое место в группе C. В третьем матче Англия сыграет со Словенией. Встреча пройдет 25 июня.