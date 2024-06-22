Полиция Берлина задержала польских болельщиков из-за нападения на стюардов Евро-2024.

Сегодня, 15:38
В Берлине при входе в фанатскую зону между польскими болельщиками и полицией города произошла стычка, в результате которой несколько человек были арестованы.
Фанаты были задержаны после того, как напали на стюардов.
При задержании была применена физическая сила, перцовый баллончик и дубинка. Личные данные правонарушителей пока уточняются.
«Экстренные службы и фанаты получили ранения, им оказывается медицинская помощь», — говорится в заявлении.
Накануне Польша уступила Австрии и потеряла шансы на выход в плей-офф.