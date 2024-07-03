Полиция Германии начала расследование избиения стюардами болельщика в матче Евро-2024

Полиция Франкфурта ведет расследование после видеозаписи, на котором стюарды избили болельщика матча Португалия — Словения в 1/8 финала Евро-2024.

«Нам известно о видео, и мы расследуем случай предполагаемого нанесения телесных повреждений», — цитирует Reuters представителя полиции Франкфурта Бинто Лонда.

Ранее УЕФА осудил стюардов, которые били болельщика.

Инцидент произошел после того, как в ворота Словении назначили пенальти в дополнительное время встречи. Несколько сотрудников правопорядка держали мужчину и наносили ему удары ногами и руками возле входа на трибуну.