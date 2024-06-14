Полиция Германии предложила болельщикам заменить алкоголь каннабисом во время Евро-2024

Полиция Германии предложила болельщикам сборной Англии курить каннабис вместо распития пива во время проведения Евро-2024, сообщает The Sun.

Как отмечает источник, немецкие правоохранительные органы опасаются, что на матче между национальными командами Англии и Сербии могут возникнуть стычки между фанатами на фоне состояния алкогольного опьянения. Чтобы избежать драк, полиция предлагает употреблять каннабис, который сделает болельщиков более спокойными и расслабленными.

«Употребление алкоголя может сделать человека более агрессивным, а курение марихуаны вызывает у людей расслабленное состояние», — заявил представитель полиции Гельзенкирхена Стефан Книпп.

Ранее сообщалось, что власти Германии встревожены возможным срывом матча Сербия — Англия в групповом турнире чемпионата Европы. Игра пройдет 16 июня и начнется в 22.00 по московскому времени.