На Евро-2024 в 19.00 мск начнется матч Польша — Австрия

На канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru началась бесплатная видеотрансляция матча группы D Евро-2024 по футболу Польша — Австрия. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Матч чемпионата Европы-2024 Польша — Австрия пройдет на арене «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Следите за формальными событиями противостояния с помощью матч-центра «СЭ».

Сборная Польши находится на третьем месте в турнирной таблице группы D Евро-2024 с 0 баллов. Австрия располагается на четвертой строчке с 0 очков.

На сайте «СЭ» идет текстовая онлайн-трансляция встречи Польша — Австрия. Смотреть матч Евро-2024 также можно по подписке в онлайн-платформах Okko и Кинопоиск.

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