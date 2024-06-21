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Сегодня, 20:55

Австрия одержала победу над Польшей на Евро-2024

Алина Савинова
Игроки сборной Австрии в матче против Польши на Евро-2024 (3:1).
Фото Reuters
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Сборная Австрии победила национальную команду Польши в матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 — 3:1. Встреча проходила на арене «Олимпиаштадион» в Берлине.

У австрийцев в этой встрече отличились Гернот Траунер (9-я минута), Кристоф Баумгартнер (66-я) и Марко Арнаутович, который реализовал пенальти на 78-й минуте.

Автором единственного гола польской команды стал Кшиштоф Пентек (30-я минута).

Австрия с 3 очками поднялась на третью позицию в группе D, обойдя Польшу, которая еще не набрала очков на этом турнире.

25 июня команда Ральфа Рангника сыграет против Нидерландов в третьем матче группового турнира. Польша в этот же день встретится с Францией.

Чемпионат Европы. Группа D
21 июн, 19:00. Olympiastadion (Берлин)
Польша
1:3
Австрия

Футбол
Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Польши по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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