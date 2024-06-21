Польша — Австрия: вратарь заработал пенальти за фол головой. Судья успел выбежать на хорошую позицию

На 77-й минуте матча 2-го тура чемпионата Европы Польша — Австрия судья Халиль Умут Мелер, обзор которому перекрывал Павел Давидович, успел сместиться влево и увидеть, что вратарь поляков Войчех Щенсны сбил Марселя Забитцера и лишил его явной возможности забить гол.

Арбитр правильно наказал голкипера пенальти и желтой, а не красной карточкой, так как Щенсны пытался сыграть в мяч.

Необычность ситуации в том, что фактически вратарь, бросившись в ноги Забитцеру, прервал его проход головой.